Alvino: "Grande clima attorno al Napoli, ai tifosi vanno concessi i momenti con i giocatori"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "C'è un grande clima attorno al Napoli, sono tutti uniti nella difesa del terzo scudetto e la caccia al quarto. Giusta la nuova sessione di autografi e foto. Il tifo è questo, i tifosi vengono qui per seguire i loro idoli e stare il più vicino possibile ai loro idoli, toccarli, fotografarli e annusare questa passione".