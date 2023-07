Alvino: "Garcia non mi sembra un rivoluzionario che vuole imprimere la sua impronta a tutti i costi"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Un bilancio di questo ritiro di Dimaro? Finalmente si parla di campo e non di altro, mi piace raccontare ciò che succede sul campo e oggi lo potremo fare con questa uscita contro la Spal: non mi aspetto molto, i professoroni già disquisiscono di tattica ma sono dell’avviso che queste prime uscite sono allenamenti o poco più, bisogna valutare i singoli e su di loro sarò più attento, Garcia continuerà sulla falsariga di Spalletti e non mi sembra un rivoluzionario che vuole imprimere la sua impronta a tutti i costi, ma nel tempo sicuramente. Il bilancio è positivo fino ad oggi, l’esperienza mi porta a dire che la prima cosa utile è tornare senza infortuni”