Alvino: "Fiducioso per vedere Osimhen, Koulibaly e Ospina con il Leicester, la UEFA deve mostrare coraggio"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Siamo tutti in apprensione sul caso Osimhen, Ospina e Koulibaly in trasferta a Leicester. Speriamo che prevalga il buon senso. Boris Johnson è vicino alla FIFA, mi aspetto una scelta positiva. Strano che però ancora non sia arrivato l’ok. Auguriamo a Marfella di avere il suo esordio più avanti in una partita tranquilla. Se il Governo britannico non da l’ok speriamo che la UEFA abbia il coraggio di intervenire per l’inversione di campo".