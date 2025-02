Alvino: "Errori arbitrali? Napoli penalizzato! Inzaghi si lamenta e il TG1 subito ne parla"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Queste le sue dichiarazioni come riportate dall'emittente.

“In conferenza stampa Manna ha dimostrato a dispetto dell'età di avere l'esperienza di un dirigente navigato. Ha affrontato con piglio le domande dei colleghi, Benitez diceva 'il calcio è bugia', oggi Manna ha sconfessato questo vecchio detto, dicendo delle verità. Una conferenza da 10 in pagella. Sul mancato rigore assegnato a Politano, il VAR approva l'errore di Fabbri perché non interviene. Inzaghi quando si lamenta di un presunto errore, il Tg1 del giorno dopo alle 20.30 apre la pagina sportiva su questo. Questa è la partita che si gioca sul calcio italiano. Su Politano è evidente errore, il tocco c'è, non è simulazione. L’arbitro deve avere il coraggio di togliere la simulazione e fischiare il rigore. La mancata uniformità di giudizio è la morte civile del calcio, perché alimenta i retropensieri. Ogni volta che ci sono episodi, il Napoli resta penalizzato. La conferenza di Manna è un manifesto di chiarezza, ha detto ciò che è accaduto mettendo a tacere pettegolezzi e inciuci. Sulla vicenda Kvara ha raccontato la verità, mi dispiace per come si è conclusa questa storia, si perde di vista quello che realmente ha regalato con le sue giocate e la sua genialità nell'anno dello Scudetto. È stata una bellissima storia. Però per com'è finita non lascia sicuramente un bel ricordo. La Fiorentina è diventata la succursale della Juventus. Alla prima sessione di mercato utile Comuzzo andrà alla Juve”.