Alvino: "Dopo Spalletti ci voleva Garcia: dall'ufficio facce è già in sintonia col gruppo"

Durante 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, ha parlato Carlo Alvino:

"L’eredità che ha lasciato Spalletti è pesantissima, però ci voleva uno come Rudi Garcia. Non un rivoluzionario, un talebano, ma una persona che porterà il suo valido contributo partendo bene e con i piedi di piombo. Una persona che si sta facendo subito volere bene dal gruppo. Dall’ufficio facce devo dire che Garcia è stato bravissimo. Alla faccia di chi diceva di un gruppo ombroso che sul palco della presentazione ha fatto un po’ la faccia storta. Il riferimento era stato fatto a qualche azzurro in particolare, che era preso dalle faccende riguardanti il rinnovo. Garcia ci metterà la sua mano e spero, da napoletano, che sia una mano santa come quella di Spalletti”.