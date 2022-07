Alvino: "Conferenza lunga di Spalletti, i tifosi meritano risposte"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spero che domani sia una conferenza stampa esaustiva. Prevedo tempi lunghi perché si farà chiarezza su alcuni giocatori, bisogna farlo per i tifosi del Napoli. Sarà lunga anche perché Spalletti spesso gli piace filosofeggiare sulle risposte. La Roma vince e il Napoli no? Per fortuna il Napoli non ha partecipato alla Conference League".