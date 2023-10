Alvino: "Conferenza Garcia? Il nervosismo è evidente, c'erano altre aspettative. Castel Volturno è casa del Napoli, decidono loro come e cosa fare"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Conferenza Garcia? C'è un nervosismo che prima era latente e che ora esce fuori. Un peccato, mi rendo conto che le aspettative erano per tutti diverse e il malumore viene fuori perchè non si riesce ad imporsi. Se mi attengo alle questioni stampa, non ho mai visto offese nei suoi confronti. Qualcuno non appartenente alla stampa ma alla piazza. Garcia ha allenato a Roma e in Fancia e sa come funziona. Il gioco non appassiona nessuno se la palla finisce in altri campi. Domande? E' casa del Napoli, decidono loro come e cosa fare. Gioca Simeone? Il calcio è semplice, non bisogna rendere le cose difficili. E' lui in vice Osimhen così come Cajuste giocherà al posto di Anguissa in quanto suo vice".