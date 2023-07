Alvino: "Ci vogliono dieci Frattesi per fare un Elmas! Il Napoli non gode di una buona stampa"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Frattesi viene fatto passare per un campionissimo. Ci vogliono 10 Frattesi per fare tecnicamente uno come Elmas, ma il Napoli non gode di buona stampa e quindi uno passa per campione e gli altri come se non fossero nessuno. Questa mia teoria parte da una considerazione banale che però in pochi hanno fatto, Elmas e Frattesi sono coetanei ma il macedone in carriera ha una pancia di presenze in Serie A, Nazionale ed in Europa oltre ad essere campione d’Italia. La sua esperienza è nettamente maggiore rispetto a quella di Frattesi, il tutto avvenuto nella war-zone di Napoli rispetto alla comfort-zone di Reggio Emilia con il Sassuolo.

La narrazione del calcio a Napoli è quasi sempre posta in accezione negativa, a meno che non vinci lo scudetto e sei costretto a cambiarla. Di Giuntoli si diceva che non si conosceva nemmeno la voce del ds, adesso invece che è andato alla Juventus sembra che arrivi Mosè che apre le acque. Nessuno invece ha detto che i bianconeri stavano trattando con un dirigente sotto contratto con il Napoli".