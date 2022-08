Alvino: "Calciomercato Napoli? Voglio dare una notizia"

Calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per me il mercato del Napoli dovrebbe chiudere al 14 agosto ma so che non sarà così: il mercato degli azzurri resterà aperto fino all'ultimo giorno.

Ricordate Anguissa che lo scorso anno arrivò nella settimana di Napoli-Juventus giocando poi anche la gara. Meret? Si vede che non è tranquillo, ha il fuoco dentro ma deve tirare fuori gli attributi"