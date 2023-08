Alvino: "Calcio italiano allo sbando. La permanenza di Zielinski smentisce una falsità sul Napoli..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“De Laurentiis è un uomo al telefono, il presidente ama vivere le trattative in prima persona, vive di questo e ciò gli da una carica particolare. Non delega su queste questioni e le gestisce in prima persona mettendoci la faccia, in questo momento c’è un uomo solo al comando e quello che sta facendo lo sta facendo meravigliosamente.

L’Italia calcistica è allo sbando, vivono ancora in quel rifugio in cui si crede ancora che con intrallazzi e manovre illusorie si possa continuare ad andare avanti, Gravina e la federazione rappresentano la faccia peggiore del calcio italiano che De Laurentiis e tutti i tifosi vogliono combattere, siamo nelle mani di personaggi che avrebbero dovuto dimettersi mesi fa ma ancora siedono sulla loro poltrona. Spero che chi ama il calcio si riconosca nelle posizioni legali e di principio di ADL, le regole ci sono e vanno rispettate.

Gabri Veiga vicino? Vorrà dire che andrà fatto spazio per lui, se Demme va via il discorso diventa sempre più semplice, io non cambio idea e nemmeno il Napoli, se esce un giocatore ne entra un altro. L’interessamento dell’Herta è molto più forte per Demme rispetto alle settimane passate, il principio non cambia. Il Napoli continuerà ad agire così, se Zielinski ha deciso di restare al Napoli dobbiamo sparare i fuochi d’artificio, a questo punto l’operazione Demme si velocizzerà, per Veiga penso che si troverà la quadra a breve, poi nel mercato non si sa mai.

Questa notizia smentisce categoricamente quel racconto tossico secondo il quale tutti vorrebbero andare via dal Napoli, hanno rinnovato Mario Rui, Di Lorenzo, per Osimhen anche è cosa fatta e anche Raspadori su cui non c’era nemmeno il bisogno”.