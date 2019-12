Alvino: "C'è gente che ha brindato all'esonero di Ancelotti, siamo messi male! Il mister mi ha mandato un sms..."

Notizie Calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Per me ciò che è accaduto è come una sconfitta ed un fallimento per De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti e lo staff tecnico compresi i calciatori. E' una situazione in cui ne escono tutti male. Noto con dispiacere che a Napoli si è andati ben oltre il senso della critica nei confronti dell'allenatore. In questa città, gente che fa il giornalista ha preso posizioni che vanno al di là della critica calcistica sconfinando nella maleducazione. Napoli non merita questi personaggi. Da tifoso del Napoli faccio i miei auguri a Gennaro Gattuso. La differenza tra chi fa bene questo mestiere e chi invece non lo fa è questa: ho ricevuto un sm da Carlo Ancelotti e sono certo che a lui non farà piacere che io riveli il contenuto. Io vengo definito come giornalista tifoso e Carlo mi ha scritto. 'Sono contento di averti conosciuto e ho riconosciuto in te cosa vuol dire amare la squadra del cuore'. Questo messaggio mi ha emozionato molto. Si chiude la parentesi Ancelotti e da oggi sono spalla a spalla con Gennaro Gattuso. Non dobbiamo brindare all'esonero dell'allenatore, certe cose impoveriscono civilmente la nostra città. Come siamo messi male! Io brindo solo alle fortune del Napoli, passano i calciatori, passano i presidenti, ma ciò che resta è la maglia azzurra".