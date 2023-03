Alvino: "Basta dire sciocchezze su ADL, non è mai banale. Tifosi Lazio? Vi rivelo una cosa sulle perquisizioni"

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo, in onda su Tele A:

“I meriti della Lazio sono tanti, è indiscutibile che Sarri sia stato bravo ma il Napoli non è stato il solito Napoli. Partita da 0-0, bloccatissima. Incidente di percorso che ci può stare, il distacco è enorme e non cambia niente dal punto di vista dello scudetto. Ai tifosi del Napoli c'è perquisizione ai tornelli. Gli ospiti non possono stare in coda ai tornelli, quindi la perquisizione avviene ai pullman e tutto diventa superficiale. Quello visto è stato uno scempio, mi auguro ci sia una decisione severa nei loro confronti. Abbiamo bocciato Sarri perchè aveva smentito se stesso ma è stata una partita difensivista in maniera differente. Il Napoli mi è sembrato un po' pigro rispetto al solito. De Laurentiis? Basta dire sciocchezze sul suo conto, parla in maniera corretta e non dice mai cose banali”.