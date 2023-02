Alvino a CN24: "Rivoluzione in atto, avete visto cosa fanno gli allenatori italiani contro il Napoli?"

Carlo Alvino è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live:

E' in atto una rivoluzione culturale. In Italia sul calcio siamo abbastanza preistorici, faccio anche fatica a raccontarlo in maniera diversa. Qualche allenatore faceva quasi fatica sino a qualche mese fa a riconoscere i meriti a questo Napoli. Poi qualcuno ha cominciato a farlo per una questione di onestà verso se stessi e verso chi ascolta le dichiarazioni. Quindi c'è stato questo cambio di rotta. Dionisi, Zanetti, lo stesso Ballardini. Vedo che in questa rivoluzione culturale è stata dettata dalla forza del Napoli. Noto con piacere che anche gli allenatori avversari riconoscono la forza del Napoli, e si limitano a non fare una brutta figura col Napoli. Questo Napoli è imbattibile.