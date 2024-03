Alvino a CN24: "Miracolo sportivo di Calzona nella testa del Napoli, con Dazn ADL ha chiuso tutti i rapporti per un motivo. Cambiaso andava espulso"

Napoli - Carlo Alvino è intervento a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Negli ultimi anni Mourinho ha perso un po' lo smalto di quel Mourinho che ha costruito una carriera straordinaria. Il calcio è andato avanti e si è evoluto, ma Mourinho fa parte di quella schiera di grandissimi allenatori che fa fatica a portare le sue idee nel calcio di oggi. La vittoria con la Juve di portano una grande iniezione di autostima. Calzona a livello mentale sta dando tantissimo, è un miracolo sportivo. Il vero oscar va dato a Calzona che è stato psicologo nella testa dei calciatori in pochissimo tempo. Per la prima volta ho visto una squadra sapere di essere la squadra Campione d'Italia in carica.

Il Napoli non parlerà più a Dazn, il discorso è legato a questo Napoli-Atalanta di sabato santo. Il Napoli avrebbe voluto spostare il match, ma i rapporti non sono idilliaci e il calendario è fitto di impegni. Il calendario lo decidono le televisioni e non la Lega. Quel Napoli-Atalanta alle 12:30 di sabato non va giu a De Laurentiis. Il Napoli manterrà fermo il suo atteggiamento non parlando a Dazn pagando una multa irrisoria. Il problema è che l'Atalanta gioca la Coppa Italia e a quel punto dovranno essere spostato di conseguenza anche altre partite. Bisognava pensarci prima.

Non capisco come Mariani non abbia dato il secondo giallo a Cambiaso. Dallo il rosso alla Juve e vediamo quante occasioni crea la Juve nel secondo tempo. L'arbitro ha portato avanti due arbitraggi diversi tra primo e secondo tempo".