Alvino a CN24: "Credo che De Laurentiis stia pensando a un ritorno romantico di Quagliarella. Sarri alla Juve? Sarebbe la vittoria del 'dio denaro'"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, è intervenuto ai microfoni di CN24:

"In cuor suo credo che De Laurentiis stia pensando di far chiudere la carriera a Quagliarella con una parentesi rtiomantica. Poi, tenuto conto della sua grande stagione, della sua integrità fisica e della sua esperienza, credo che Fabio possa dare il suo apporto al Napoli. Sarri alla Juventus? Credo sia incompatibile la filosofia e il modo di intendere il calcio, ma se si conctretizza, vuol dire che il dio denaro ha vinto ancora una volta. Spero che ciò non accada e spero che Sarri possa far valere le sue idee. Il Napoli è bravo a non far uscire i suoi obiettivi, ma è evidente quali possano essere i profili tattici che cerca. La dirigenza ha delle idee chiarissime con le indicazioni di Carlo Ancelotti che entra nel merito di tutte le scelte del Napoli. E' una società florida che non vuole dare vantaggi alle avversarie, ecco perchè sembra abbia una strategia sfuggente".