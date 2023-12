Alvino a CN24: "ADL si è fatto sentire dopo Napoli-Inter. Non accetto la violenza verbale nei confronti di Meret, Napoli è una piazza civile e sportiva"

Ultimissime Calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto a CalcioNapoli24 Live durante CalcioNapoli24 Tv:

"Io sono per Meret, ma alcune volte è indifendibile. Ciclicamente però questa piazza soffre di una patologia: individua in un solo calciatore ogni male della società. Una volta era Montervino, poi Cannavaro, poi Mario Rui ecc. C'è sempre un giocatore che diventa calamita di critiche. Troppe volte la critica tecnica quando Meret sbaglia poi sfocia nella cattiveria e la violenza verbale che non appartiene a questa piazza sportiva e civile. Combatterò sempre contro questi violenti.

Mario Meluso √® perfetto per lo stile Napoli. In conferenza stampa ha parlato con fermezza e signorilit√† su un argomento che al Napoli da fastidio come l'atteggiamento della classe arbitrale. Anche di Giuntoli si diceva 'chi √® Giuntoli'. Non avevo dubbi sulla votazione di Massa. Quello era il suo compito e per questo ha avuto una votazione elevata. Il riferimento di De Laurentiis sugli individualismi √® un messaggio al passato. ADL alza la voce quotidianamente nel palazzo, alle tv avrebbe fatto danni come il passato e per questo ha mandato Meluso che ha mandato il miglior messaggio nel modo pi√Ļ consono".