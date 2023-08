Alvino: "Tutto esaurito con Sassuolo e Lazio, Kvaratskhelia sarà la luce del Napoli. Pericolosa intromissione nel calcio degli Arabi"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "La rosa del Napoli è fortissima, è pronta ad accogliere di nuovo anche Kvaratskhelia che è la luce. Ci sarà il tutto esaurito sia con il Sassuolo che con la Lazio. Spero che il Napoli possa raggiungere traguardi straordinari. Ho espresso il mio giudizio sugli Arabi già prima del caso Veiga. E' un intromissione pericolosissima per il calcio romantico".