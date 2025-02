Altomare: “Lazio-Napoli? Collina ci fece arrabbiare per un'espulsione"

Luca Altomare, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Kisskissnapoli.it:

“Lazio-Napoli, ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia? Ricordo quel Lazio- Napoli, furono espulsi Aglietti e Baldini. Il ricordo è fantastico perchè sapevamo fosse una partita difficile, ma eravamo consci che ci avrebbe portato lontano alla competizione e la preparammo bene sotto il profilo della voglia di poter fare qualcosa d’importante. Non eravamo i favoriti. Ci fu un arbitraggio non del tutto chiaro (c’era Collina ndr.), molto per loro e poco per noi. C’era qualcosa di strano sull’espulsione di Aglietti, quell’episodio ci fece un po’ arrabbiare. Era già complicato affrontare la Lazio 11 contro 11, ma con due uomini in meno fu ancora più difficile. Protti sbagliò a porta vuota un goal fatto e ci salvò, ci guardammo in faccia e ci dicemmo ‘allora è la nostra serata’. Prendemmo coraggio nel contenere la Lazio il più possibile. C’è stata grande soddisfazione, festeggiammo un sacco per ciò che facemmo perchè raggiungemmo un obiettivo importante in un periodo di difficoltà. Il goal nostro lo segnò Caio, un ragazzo eccezionale. Vi lascio immaginare la felicità con Simoni in panchina, una persona grandissima. Ci fece fare una stagione allucinante, eravamo ai vertici della classifica di A per molte settimane. Facevamo sempre festa insieme, quel gruppo Napoli lo sento ancora”.