Altobelli: "Ok la Coppa, ma l'Inter deve puntare allo scudetto. Troppi punti persi per strada"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli ha fatto il punto sulle chance dei nerazzurri di poter dare ancora fastidio al Napoli per lo scudetto:

"L'Inter ha lasciato troppi punti per strada, soprattutto in trasferta dove ha ballato troppo in fase difensiva. E parlo di lavoro di squadra, non è colpa dei portieri o dei difensori. Poi è chiaro che per tornare a lottare per il titolo sarà importante vedere come verrà sostituito Skriniar. In attacco molto dipenderà da Lukaku: se torna il giocatore che abbiamo visto con Conte, allora l'Inter non avrà bisogno di niente per essere subito già da scudetto. La rosa è ottima, di qualità: l'Inter era la mia favorita a inizio anno, vanno fatti i complimenti al Napoli per quello che sta facendo ma Inzaghi poteva rimanere agganciato... Vincere la Coppa va bene, ma l'Inter deve sempre pensare al tricolore".