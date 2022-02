Altobelli: "Napoli, rischia con l'Inter che ti giochi tutto! Se Inzaghi lascia il gioco in mano a Spalletti è la fine"

A “1 Football Club”, programma su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli:

Sulla prova di forza dell'Inter in Coppa Italia dopo il derby:

"L'Inter aveva fatto una bella partita anche contro il Milan, per 70' era in vantaggio ed il portiere milanista è stato fondamentale. Gli allenatori sbagliano tutti, ma in una partita come il derby non ci devono essere tanti pensieri. Ha tolto Calhanoglu, Perisic e Lautaro ed è arrivato il primo gol, poi dopo tre minuti il secondo. La squadra non era più quadrata ed in quei minuti di scombussolamento si è persa la partita. Abbiamo giocato bene, ma negli ultimi venti minuti sono arrivati quei cambi che hanno fatto perdere la partita. Per fortuna ieri c'era un'altra sfida ed ora l'Inter sarà in semifinale. Incontrerà il Milan per la rivincita (i rossoneri devono ancora giocare con la Lazio stasera, ndr), non possiamo stare fermi lì dopo il derby".

Sulla sfida tra Napoli ed Inter:

"E' la partita che il Napoli deve giocarsi tutto. Deve rischiare, perché se vince raggiunge ad un punto l'Inter che ha una partita in meno, ma tornerebbe l'entusiasmo e la squadra ci crederebbe di più. E' una partita chiave, ma si è visto come si può battere l'Inter: se prende in mano il pallino e gioca è difficile che prenda gol; se lascia in mano il gioco al Napoli va in difficoltà. Quando ha perso è perché ha fatto fare la partita agli altri e quindi se subisce poi prende gol".

Sulla decisione del Giudice sportivo sul presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez:

"Non abbiamo visto se ci sia stato veramente lo sputo, ma per delle parole all'arbitro ci sono state due giornate. Chi sbaglia deve pagare, le cavolate si pagano, ma devono essere sicuri ed evidentemente non lo sono stati. Gli hanno dato una multa, ma nel caso in cui lo avessero scoperto dello sputo, sarebbe giusto che venisse punito. Uno dei rappresentati della Lega ha ricostruito quanto accaduto e sinceramente non ha detto dello sputo: loro si guardano la partita, hanno i rimborsi, ma dovremmo guardare chi li mette lì. Andiamo a vedere chi sono quelli che vengono messi lì dalla Lega, non fanno assolutamente niente".

Sull'acquisto della Juventus di Dusan Vlahovic:

"In questo mercato di gennaio la Juventus ha fatto la più grande operazione che potesse fare. Prendendo Vlahovic a 60 milioni e vendendo Bentancur e Kulusevski a 60 ha dato due giocatori che non giocavano e ha preso uno degli attaccanti più forti d'Europa senza spendere soldi: una grande operazione sia dal punto economico che sportivo. Lui ha segnato subito nella prima partita, quindi in questo momento bisogna aspettarsi di tutto dalla Juve perché è una squadra che con il passare delle partite la troveremo sempre più in alto. Già ora è quarta, ma per lo Scudetto ha tre squadre davanti come Milan, Napoli ed Inter che non sono l'Atalanta. Non lo vincerà, ma è una squadra molto pericolosa per tutti".

Vlahovic oppure Osimhen?