Altafini: "Osimhen ha una potenza incredibile, da solo cambia una squadra: è il più forte di tutti dopo Mbappé!"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli José Altafini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Victor Osimhen ha una potenza incredibile, da solo cambia il volto di una squadra: già due anni fa lo pensavo, come per Vlahovic che però non è cresciuto ancora. Osimhen è il più forte di tutti dopo Mbappé: Victor ha un carattere positivo e ciò non può che andare a suo favore, Dusan è uno più freddo ma non ha la squadra che gioca per lui come succede per Osimhen. Rudi Garcia non mi dispiace, ma ogni allenatore dopo Spalletti sarebbe una incognita”