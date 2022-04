Altafini: "Il Napoli ha buttato in casa lo scudetto, per vincere serve abitudine e una grande società"

José Altafini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha buttato lo scudetto in casa quest'anno. E' stata persa una grande occasione per vincere. L'abitudine di vincere è importante, se non hai quell'abitudine non vinci niente. Serve continuità per vincere e grande gestione da parte di società, dirigenti ecc. Insigne è stato gestito malissimo, è andato via a campionato in corso il capitano della squadra".