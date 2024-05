Allenatore Napoli, Gifuni: "Altro che Conte, il primo obiettivo era quest'altro tecnico"

Calciomercato Napoli- Gianluca Gifuni, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte in panchina.

"Fino a mercoledì scorso ero convinto che il Napoli avrebbe ingaggiato Gasperini, perché il club lo aveva individuato come candidato ideale sia per questioni tecnico-tattiche ma soprattutto economiche. Lui era una prima scelta insieme a Conte, che però costa molto di più, ma ha deciso di restare a Bergamo.

Adesso, se ADL deciderà di staccarsi dall'uomo dei conti Chiavelli per la prima volta da quando è presidente, Conte arriverà in azzurro. Altrimenti no".