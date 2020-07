Allegri: "Juventus? Loro sono costruiti per vincere e basta, continueranno a farlo per tanti altri anni"

Serie A - Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Marca. Vi proponiamo alcune sue dichiarazioni:

“Futuro in Italia o all’estero? Non conta, sto cercando un club col quale condividere un progetto e che abbia l’ambizione di vincere, chi direbbe di no ad una proposta dalla Spagna? Alla Juventus la struttura è costruita per vincere e basta, ed è per questo che continueranno a vincere per tanti altri anni ancora. In Italia è più difficile giocare che in Spagna, qui non c’è molta libertà per dare sfogo al proprio istinto, perciò qualche volta può essere complicato l’adattamento”