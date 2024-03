Allegri alla Rai: "Tanta amarezza stasera, abbiamo fatto una buona gara"

Ultime notizie SSC Napoli - Massimiliano Allegri ha parlato alla Rai dopo Napoli-Juventus, ecco le sue dichiarazioni a La Domenica Sportiva:

"Tanta amarezza per l'essere andati via senza punti. Abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo perso: dobbiamo essere arrabbiati e puntare alla gara con l'Atalanta. Secondo posto? La Juve vorrebbe blindare un posto in Champions, il Milan è ad un punto e su questo dobbiamo lavorare. Vogliamo restare secondi ed esser molto bravi.

Gol subiti? Non abbiamo subito grandissime occasioni da gol stasera, abbiamo difeso bene. Purtroppo in questo momento c'è qualcosa che non ci va dritto. Szczesny bravo sul rigore poi poco reattivi.

Chiesa? Contento per Federico, deve trovare ora la condizione migliore. Mancherà Vlahovic ma ci sarà Milik e tutti i ragazzi.

Tridente? La strada è quella di fare più punti, nelle ultime partite ne abbiam fatti pochi: dobbiamo lavorare su questo, avevamo 18 punti sulla quinta e ora sono dieci.

Futuro? Il problema non esiste, esiste l'obiettivo di arrivare in zona Champions e in finale di Coppa Italia. Perché sono ne parla? Perché sono simpatico (ride, ndr). Parole del mio agente? Non lo so, chiedetelo a lui: lo conosco da vent'anni ed è molto intelligente, invitatelo in studio e ve lo spiegherà lui. Il problema futuro non esiste e non è mai esistito. Il mio obiettivo è confermare ciò che abbiamo fatto l'anno scorso con la Juve in Champions (ma penalizzata, ndr)".