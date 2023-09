Allarme per Rudi Garcia, Ventura avvisa: "I pochi cambiamenti potrebbero non essere d'aiuto"

Napoli - Lunga intervista a Il Mattino di Gian Piero Ventura, ex allenatore anche del Napoli, che ha parlato di quella che è la nuova avventura di Rudi Garcia sulla panchina della SSC Napoli. Queste alcune delle parole ai colleghi de Il Mattino:

«Chi non è abituato a vincere rischia di avere un po' la pancia piena. I pochi cambiamenti fatti nel Napoli potrebbero non essere di grande aiuto a Garcia. Ma anche all'allenatore francese bisogna dare tempo. Le mie favorite per lo scudetto restano le due milanesi e il Napoli con l'incognita del cambio di allenatore e del poco rinnovamento».