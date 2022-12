Allarme Capodanno, arriva la 'bomba di Kvara': l'allerta delle forze dell'ordine

Notizie - Come ogni anno, e come in ogni luogo d’Italia, scatta l’allerta a Napoli in vista di Capodanno. E quest’anno c’è un’insidia in più a preoccupare le forze dell’ordine per l’incolumità generale. Si tratta ‘bomba di Kvara’, proprio come un tempo c’era quella di Maradona.

Capodanno 2023, allarme per la bomba di Kvara

Come riporta Dire.it, c’è preoccupazione pr questo nuovo ordigno che si sta diffondendo sul mercato nero ed è pronto ad irrompere per dare il benvenuto al nuovo anno col rischio di grosse conseguenze sulla sicurezza generale in città.