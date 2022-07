Alessandro Gaucci: "Non fecero prendere il Napoli a papà per motivi politici. Con Nakata diventammo big sul mercato giapponese" | ESCLUSIVA

Alessandro Gaucci è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Quando portammo calciatori orientali in Italia venivamo visti un po' come extraterrestri. Il nostro Perugia prese 70 calciatori di nazionalità diverse e non conosciute. Nacque tutto da una mia idea, vedevo che i direttori sportivi dell'epoca guardavano solo nei soliti paesi. Decisi così di iniziare questo viaggio in un mondo sconosciuto. A quei tempi non c'era la tecnologia, ci attrezzavamo con le videocassette che spesso nemmeno si vedevano nemmeno bene. Questo ci ha permesso di scoprire Ahn, Rezai, Vryzas, Nakata e tanto altri. Quando fummo eliminati dalla Corea nei mondiali del 2002, la Figc cambiò la regola. Fu un peccato perchè stavo per tesserare calciatori americani come per esempio Donovan.

Nakata aveva più di 1,5 milioni di tifosi. Quando facemmo conferenza stampa di presentazione, in Giappone la seguirono qualcosa come 80 milioni di persone. A quei tempi ero uno dei volti più conosciuti lì, eravamo considerati degli idoli. Il secondo anno di Perugia fummo invitati in Giappone, ad Osaka, per una amichevole. Vidi 40mila giapponesi tifare per noi, questo per farvi capire l'appeal che avevamo in Asia.

Napoli? Mio padre mi avrebbe voluto con lui lì, ma io ero a Perugia. Papà era impazzito per questa idea, era convinto di ripartire dalla b ma le problematiche della federazione gli impedirono di avere il club in quel campionato. Fu ad un passo dall'acquisto del Napoli. Fu una decisione politica, papà sarebbe potuto essere un problema per alcune persone perchè non era certo uno che si teneva le cose"