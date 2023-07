Alcaraz, l’agente: "C’è una forte propensione per il Napoli, in passato ci sono stati contatti…"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz:



“Alcaraz tra vacanze e l’attesa di ricevere qualche offerta dall’Italia? Si sta allenando in queste vacanze per farsi trovare al meglio nella prossima stagione. Siamo in attesa e chissà magari questa chiamata arriverà proprio dall’Italia.

Alcaraz come Lobotka? Diciamo che il ragazzo gioca a centrocampo, ma ha una forte proiezione offensiva. Quest’anno ha giocato come mezza punta, ma anche seconda punta.

Alcaraz è un argentino e come per tutti gli argentini, Napoli vuol dire Maradona. In questo momento c’è una forte motivazione e speriamo che queste speranze possano concretizzarsi. Nella passata stagione c’è stato l’interesse del Napoli, in questa non ci sono stati contatti ufficiali con la dirigenza azzurra. C’è una forte propensione per il Napoli e restiamo in attesa. Ad oggi non posso confermare la trattativa, capiremo a breve come si svilupperà il calciomercato”.