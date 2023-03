Albiol fa impazzire i napoletani: "Sono emozionato, Napoli merita lo scudetto e non vedo l'ora!"

Ultime notizie SSC Napoli - Il trentasettenne difensore spagnolo Raul Albiol del Villarreal ha rilasciato un’intervista in cui si espresso sul suo futuro e non solo, parlando anche della stagione da scudetto del Napoli. Il classe ’85 ha parlato a Marca:

"Sono entusiasta e voglio godermi il calcio ogni giorno…Ho l’illusione di essere un bambino. Il tempo passa e arriverà il giorno in cui mi ritirerò, ma nel mentre voglio godermi ogni momento. Ho tanta voglia di gareggiare, è il momento di divertirsi. Ritiro? Non so quando arriverà. Mi sento bene e lavoro tanto. Passo il tempo ad allenarmi e riposarmi, questo ti viene richiesto dallo sport di alto livello. Le stagioni vola e non so quando arriverà, anche se so che è inevitabile.

Stagione del Napoli? Sono molto emozionato di vederli prima in Serie A e da lontano. Speriamo possano festeggiare lo scudetto dopo 32 anni, può essere pazzesco. È una squadra che se lo è meritato. Non vedo l’ora che siano proclamati matematicamente campioni”.