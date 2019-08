Alberti: "Icardi, occhio al Napoli se salta James! Se gli azzurri non arrivano tra le prime due in campionato sarà un fallimento"

Josè Alberti, operatore di mercato argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dybala è un giocatore eccezionale che ha avuto qualche difficoltà nella Juve. Penso che andrà al PSG. Higuain? Penso che andrà alla Roma, uscirà anche lui nell'intreccio per Icardi alla Juve. Occhio però al Napoli se salta James.

Barcellona-Napoli? Il 4-0 di ieri è stato tonificante per il Napoli. Dopo il 3-0 al Liverpool forse c'era stato un po' troppo entusiasmo, il risultato di ieri dimostra che non è ancora perfettamente pronto per la Serie A: se non sarà fra le prime due sarà un fallimento".