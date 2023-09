Albarella: "Preparazione atletica del Napoli? Dire di dover lavorare adesso per avere risultati tra mesi non ha basi scientifiche"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex preparatore atletico del Giappone Eugenio Albarella, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Preparazione atletica del Napoli? Kvaratskhelia ha tantissima qualità e va gestito fino ad un certo punto, in alcuni contesti lo si può sfruttare ancora di più ma la valutazione è di chi lo vede durante la settimana e sono loro a considerare il minutaggio massimo per ogni calciatori. Nessuna squadra può essere già al massimo della condizione, bisogna aspettare 6-7 partite: per quanto riguarda il discorso del futuro, sento ancora oggi da tifosi e da addetti ai lavori che l’alibi di dover pensare di lavorare adesso per trovare la condizione tra mesi non ha alcuna base scientifica. La condizione si trova nella gestione ottimale dei minutaggi, giocando con una frequenza di un match ogni 3-4 giorni, sarà la partita ad allenare il giocatore”