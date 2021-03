Albarella: "In Italia non si gioca con intensità come in altri paesi perchè i giocatori pensano troppo alla tattica"

Napoli - Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“La gestione della settimana tipo diventa importante, non tanto sotto l'aspetto fisico, ma sotto l'aspetto mentale. E' importante recuperate le energie nervose, che sono fondamentali per il gioco di squadra. Intensità? Il calcio italiano è molto tattico, per questo non c'è la stessa intensità degli altri campionati. I giocatori pensano molto alla tattica e ai loro compiti e non possono concentrarsi sulla corsa e sulla gestione delle energie".