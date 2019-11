Albania, Duka: "Hysaj? Meglio rinnovargli il contratto: se ADL cambia allenatore torna a giocare. Reja non è in discussione"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Armand Duka, presidente Federcalcio albanese: “Cammino dell'Albania in Europa? Sarei rimasto soddisfatto se ci fossimo qualificati, il calcio è così: abbiamo fatto bene in qualche partita, meno in altre, siamo stati incostanti e abbiamo raccolto ciò che ci siamo meritati. Abbiamo cominciato male con la Turchia, in casa e sfortunati nella trasferta. Non ci siamo concentrati in tutte le partite, abbiamo fatto benissimo certe partite, ed altre, come quelle di Andorra, molto meno. Eddy Reja rischia? Non rischia nulla, Reja ha fatto un buon lavoro. Sicuramente ha la sua fetta di colpe, come ognuno di noi. Ad Andorra dovevamo fare meglio, l'abbiamo preso sottogamba, ma Reja non rischia. Squadra importante con grandi giocatori? Abbiamo tanti giocatori che giocano in Serie A e Serie B, sono buoni giocatori, ma non so... forse gli altri sono più bravi (ride, ndr). De Laurentiis manderà via Ancelotti? Non so se andrà via, ma quando ho visto la squadra, sembra che Ancelotti non abbia più la squadra sotto controllo e se De Laurentiis è un presidente sveglio, lo manda via. Non so bene i problemi interni, ma da ciò che leggo e vedo in TV, Ancelotti non ha più alcuna autorità nella sua squadra. E' un buon allenatore, non si discute, ma quando succedono queste cose, quello che va via è l'allenatore. Hysaj? E' il giocatore più importante della Nazionale, nonché capitano, si impegna al 100%. Merita di più nel Napoli, ho visto anche gli altri, ma alla fine è Ancelotti che decide. Non mi ha raccontato nulla del momento del Napoli, si è voluto concentrare sulle partite in Albania. Milan-Napoli? Tiferò Napoli, mi interessa di Hysaj. Il Milan ha giocato bene l'ultima partita, penso sarà una partita difficile per il Napoli. Hysaj via a gennaio? Penso di no, se cambiano allenatore arriva un altro e troverà più spazio".