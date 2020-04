Albania, Duka: "È stato deciso di portare a termine tutte le competizioni. Hysaj? Mi ha detto che il Napoli..."

Ultimissime notizie - Ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Armand Duka, Presidente Federcalcio Albanese:

“Ieri abbiamo fatto una riunione con tutte le Federazioni europee ed i segretari generali di tutta l'Europa. E è stata presa anche una decisione dal comitato esecutivo per programmi futuri: sono state annullate le amichevoli delle Nazionali di Giugno, posticipate a settembre ed ottobre. Inoltre è stato deciso di finire i campionati a fine luglio, al massimo i primi giorni di agosto. Qualora dovesse risultare impossibile, allora tutte le federazioni sono libere di decidere cosa farne del campionato. Una cosa è certa: fino ai primi di agosto tutti andranno nella stessa direzione, con l'intenzione di finire il campionato. Contributo UEFA per tutte le Federazioni? E' una guerra che tutti perdono, non solo il calcio, ma tutti i settori. Sicuramente si sta pensando ad un fondo di solidarietà per aiutare le Federazioni, ma è impossibile coprire il buco creato dal Covid-19. Non possiamo vivere insieme al virus, il calcio è uno sport collettivo, con tifosi ed è impossibile trovare un modo per giocare nonostante il virus. Politica diversa nel calcio? Non credo che ci sarà una politica diversa. Anche il calcio decide il mercato, il fair play va sicuramente rispettato. Non credo che il virus possa cambiare le cose. Hysaj? Sta male come tutti perché vuol giocare, è un guerriero che vuol far bene in campo. Mi ha detto che il club sta pensando di tornare ad allenarsi, ma è difficile".