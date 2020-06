AIC, vice presidente Calcagno: "Callejon? Se non volesse allungare il contratto, nessuno glielo vieterebbe: serve la firma di tutte e due le parti. Nuova Serie A? Possibile il 12 settembre"

Ultime calcio Napoli - Umberto Calcagno, vice presidente Associazione italiana calciatori è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Calcagno

"Callejon? Se non volesse allungare il contratto, nessuno glielo vieterebbe. Senza una firma di entrambi le parti non si può proseguire il rapporto di lavoro. Speriamo che il buonsenso prevalga in queste trattative ma sono situazioni simili che vanno valutate caso per caso. Fino alla ripresa della nuova stagione, comunque, non si può giocare nel nuovo club ma ci si può allenare. L'infortunio è un falso problema. Siamo nella stessa situazione di qualsiasi finale di stagione. Nel momento in cui viene prolungato il contratto ci sono tutte le garanzie assicurative. Prestiti? In questo caso serve un accordo a tre con i due club e il calciatore in questione. Petagna, per esempio, deve trovare un accordo così come Napoli e Spal. Nuova serie A il 12 settembre? Non siamo lontani dalla realtà, è una delle ipotesi. Mi auguro che quello che è accaduto in questa stagione sia una rarità, difficile prevedere e non credo che ci possano essere clausole particolari. Elezioni? Speriamo presto, giochiamo ogni 3 giorni e non possiamo farlo entro il 30 giugno".