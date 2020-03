Assoallenatori, Ulivieri: "Dobbiamo restare in attesa, ma i campionati possono essere portati a termine: squadre abituate a giocare ogni tre giorni"

Ultime calcio - Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dobbiamo restare in attesa, ma se l'Italia dovesse ripartire, quella del calcio è una categoria privilegiata rispetto a lavoratori in generale. Noi che siamo nel calcio, e se ci venisse chiesto qualcosa, dobbiamo avere il dovere di rispodere. Questi campionati possono finire, ce la possiamo fare. Va trovata una soluzione. Le squadre sono abituate a giocare ogni tre giorni: se va finito, va finito. Nei club ci sono medici e allenatori che sanno come gestire queste situazioni. In un momento del genere vanno messi da parte gli interessi e sono convinto che i presidenti e la Lega lo faranno".