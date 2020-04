AIC, il vice presidente, Calcagno: "Pronti a riprendere il campionato al centro-sud, abbiamo donato 5 milioni a varie federazioni"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Calcagno, vice presidente AIC:

“D'accordo a giocare al Centro-Sud? E' quello che diciamo da qualche settimana. Ci affidiamo totalmente a chi si occupa di queste cose e come sistema sportivo dobbiamo capire se le indicazioni che ci danno sono applicabili al nostro mondo. Non si tratta di non volersi prendere responsabilità, ma noi non abbiamo competenze, ci sarà sempre qualcuno sopra di noi che ci dirà come e se poterlo fare. I ritiri sono funzionali alla prima fase, fare trasferte, andare in alberghi, decade anche la questione del ritiro. Ci sarà sicuramente una prima fase di ritiro precampionato per fare gli esami, ma parliamo di bozze di protocolli, autorizzazioni, rischiamo di fare i conti senza l'oste. Noi sicuramente ci faremo trovare pronti, ma bisogna comunque rispettare le norme: bisogna comunque non falsare un campionato. Conti in tasca all'AIC? Sono state strumentalizzate alcune situazioni. Noi con un comunicato ufficiale abbiamo istituito un fondo solidale. E' fuori di dubbio che l'AIC è sempre stata ben gestita e non abbiamo problemi a dire che abbiamo il patrimonio di chi ha gestito bene. Proprio due mesi fa abbiamo aiutato alcune Federazioni con un ammontare complessivo di 5 milioni di euro. 1.200 giocatori verranno pagati a breve grazie ai fondi istituiti da noi, forse non siamo stati troppo bravi a comunicarlo, ma tutti gli associati sanno del nostro fondo. Campagna elettorale di Tardelli? Non voglio far polemica, ognuno risponderà a quel che fa. Il dato di fatto è che abbiamo amministrato bene. Al di là dei grandi proclami, gli accordi si stanno trovando con grande ragionevolezza per i club".