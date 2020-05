AIC, Calcagno: "Taglio stipendi? Siamo abituati alla demagogia nel calcio"

Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori e consigliere della FIGC, ai microfoni di TMW Radio parla così del taglio degli stipendi dei calciatori, un argomento tornato in auge negli ultimi giorni: "Siamo abituati alla demagogia, l'immagine del sistema è questo. Quando dico che il 50% dei calciatori italiani è sotto i 50mila euro lordi, la gente non ci crede e pensa che la Cassa integrazione sia strana o non dovuta. In questa situazione però ci sono ragazze e ragazzi che stanno davvero patendo tanto. E non si può pensare che in Serie B siano costretti a rinunciare a più mensilità rispetto a quelle previste dagli accordi di A. Dovremo uscirne tramite le giuste riforme, che non sono quelle che leggo ultimamente sui giornali. Vogliamo una riforma di sistema".