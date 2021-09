Umberto Calcagno, vicepresidente Figc e presidente Aic, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “I calendari sono insensati, i giocatori giocano da 1 anno e mezzo tutte le partite con meno di 5 giorni di recupero con tanti voli intercontinentali. Siamo in piena emergenza ed è stata avvertita da tutti".