Agroppi: "Nella rosa attuale non ci sono giocatori all'altezza del Napoli. Avverto uno scioglimenti di rapporti interni nel club"

Napoli - Aldo Agroppi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "A me sembra che a Napoli ci sia un totale scioglimento dei rapporti interni al Napoli. Oggi non ci sono calciatori all'altezza del Napoli. I risultati non vengono non solo per colpa dell'allenatore. Il Napoli non ha calciatori di grande valore: Petagna e Politano non sono all'altezza di quelli che c'erano prima come Higuain o Cavani. Gattuso? Non vedo via d'uscita, arrivare a fine anno così è un fallimento. Gli allenatori possono arrivare fino ad un certo punto. Quando si hanno giocatori forti e professionali ed una società presente si fanno risultati"