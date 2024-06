Agostini: "C'è un profilo importante per l'attacco del Napoli! Conte è la scelta migliore"

Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Conte al Napoli? Credo sia la scelta migliore, è uno degli allenatori top. Per tornare al vertice e vincere Conte è la persona giusta nel momento giusto. La squadra è da rifondare e lui ha fatto lo stesso anche all'Inter ed al Chelsea oltre che alla Juventus. Consiglio a Di Lorenzo data la situazione attuale? Per il Napoli sarà l'anno zero, inizia un ciclo nuovo e il capitano con quattro anni di contratto dovrebbe essere stimolante ricominciare con uno staff nuovo ed un nuovo direttore sportivo. Questo potrebbe dargli degli stimoli per tornare a fare bene. La scelta giusta per lui sarebbe una permanenza al Napoli, se vuole essere protagonista in una grande piazza dovrebbe rimanere in azzurro per me. Chi al posto di Osimhen? Porterà tanti soldi nelle casse di De Laurentiis, quindi si potrà spendere per un top in attacco. Conte chiederà di sicuro un attaccante di livello super, per questo quei soldi andranno reinvestiti. Servirà un bomber capace di vedere la porta e risolvere le partite. Conte vorrebbe un attaccante che giochi con la squadra, non solo un terminale offensivo da area di rigore. Gyokeres e Lukaku? Per Lukaku andrebbero capite le sue condizioni, quest'anno a Roma non ha lasciato un grande segno. Ha fatto benissimo all'Inter, ma non è più quel giocatore lì. Servirebbe forse un attaccante più giovane ma attrezzato fisicamente come il Lukaku degli scorsi anni. Gyokeres sarebbe un profilo importante, ma Conte avrà già sicuramente un nome in mente".