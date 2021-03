Agostinelli: "Zielinski la fortuna del Napoli, è in piena corsa Champions"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore.

"Il Napoli con tutti gli effettivi sta facendo bene. Credo che per la corsa Champions League solo realmente il quarto posto sia disponibile. Il Napoli però è assolutamente in corsa, può rientrare anche la Lazio così come la Roma. La corsa la deve fare su sé stesso, giocando con concentrazione e determinazione. E soprattutto con i calciatori che ti possono far fare la differenza, come per esempio Zielinski che sta cominciando a giocare da 7 o 7,5.

Se il Napoli avesse avuto l'Europa League avrebbe vinto a Milano e Roma? La settimana tipo ovviamente dà vantaggi e le coppe ovviamente fanno perdere qualcosa. Centrocampo? Non è un problema di modulo, il problema è quando Zielinski e Fabian Ruiz non si fanno vedere per quello che valgono. Il polacco fa assist e gol in tutti i modi, serviva la continuità e forse l'ha trovata ma diciamolo sottovoce. Da qui passano le fortune del Napoli”.