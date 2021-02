Agostinelli: "Tutti gli allenatori hanno problemi, bisogna saperci condividere in una piazza come Napoli"

Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Tutti gli allenatori hanno momenti difficili, bisogna saper gestire certi momenti. Sono pochissimi i grandi allenatori che non hanno avuto problemi, soprattutto bisogna saperci condividere in certe piazze come Napoli. Ancelotti qui ha sbagliato nei risultati e si è andato a riscattare in Inghilterra”.