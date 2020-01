Agostinelli: "Serve la cazzimma napoletana in primis, il Napoli deve tirare fuori qualcosa in più"

Ultimissime calcio Napoli - Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Prima di tutto, ancor prima della qualità e della tattica, serve la “cazzimma” napoletana. A volte può averla anche un fantasista che fa della qualità la sua principale dote. La Lazio rispetterà gli azzurri ma in questo momento è il Napoli che deve tirare fuori qualcosa in più. La sconfitta contro l’Inter è figlia di tre errori individuali, non di reparto”.Â