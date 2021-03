Agostinelli: "Senza Osimhen e Lozano il Napoli fatica a ripartire, non è una vergogna non partire dal basso"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Meriti e demeriti vanno sempre divisi. Avere una società solida, che ti aspetta nei momenti di difficoltà, è importante. La società è un punto fondamentale per un allenatore. Lozano e Osimhen? Sono due giocatori diversi dagli altri. Se il Napoli si difende dietro la linea della palla, senza Osimhen e Lozano, fa fatica a ripartire. Costruzione dal basso? La Juventus ha perso 100 milioni di euro perché voleva giocare a pallone nell'area piccola. Io dico che si può fare quando hai la possibilità di farlo, quando la squadra avversaria te lo permette, altrimenti evita. Oggi è una moda. Gli allenatori che oggi giocano la palla da dietro hanno un voto migliore. L'Atalanta che in questo momento fa calcio spettacolo e lo stesso Verona, costruiscono dal basso quando glielo permettono, altrimenti chi se ne frega. Non è una vergogna".