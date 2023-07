Agostinelli: "Osimhen? Se dovesse andar via non sarei sorpreso, vi spiego"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ritiro del Napoli? Non conta nulla, serve tranquillità e non certo pressione ai primi accenni di una nuova squadra che può far fatica con la SPAL di turno. Non mi fa effetto il pareggio del Napoli, ci può stare un pareggio o addirittura una sconfitta. Osimhen? Io credo che sia il giocatore più importante del Napoli, ma i giocatori possono tradire con scelte economiche legate al mercato: l’amore che i tifosi gli hanno riversato addosso devono fargli capire che è l’uomo simbolo, se dovesse andar via non sarei sorpreso dato il momento attuale del mondo del calcio”