Agostinelli: "Osimhen ha doti pazzesche, può diventare uno dei migliori al mondo! Barcellona? Ci sono le premesse per il colpaccio"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sarri avverte molto le pressioni dell’ambiente Juventus e per questo preserva quasi tutta la squadra, mentre Gattuso intende fare le prove generali contro la Lazio in vista del Barcellona. Mertens, Insigne e Callejon possono mettere in difficoltà qualsiasi difesa, anche perché Milik è distaccato dal resto della squadra. E’ anche normale: sono stati presi Petagna ed un fenomeno potenziale come Osimhen, il nigeriano ha doti pazzesche, può diventare uno dei migliori centravanti al mondo. Il Barcellona è favorito ma ci sono tutte le premesse per un colpaccio del Napoli”.