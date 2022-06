Agostinelli: "Napoli? Servono qualità e fisicità ma con le cessioni dei big è dura"

Andrea Agostinelli racconta le sue sensazioni sul mercato della Lazio e non solo:

Agostinelli parla del momento degli azzurri

Parlando del Napoli ci sono un po' di punti interrogativi...

"C'è una base importante e se aggiunge qualità e fisicità non gli serve tanto. Barak ad esempio risponde a questi requisiti. Però se perdi pezzi importanti diventa ardua. Osimhen e Koulibaly non li darei mai via. Puoi stare senza Koulibaly per due domeniche ma poi per un mese o due diventa difficilissimo".

Mertens che non rinnova che segnale è?

"C'entra anche l'allenatore così come per Insigne. Insigne è stato un gran giocatore del Napoli ma il tecnico non stravedeva per lui che peraltro non ha disputato un gran campionato. Mertens si può tenere alle condizioni del Napoli anche perchè l'allenatore non ha detto: per me è indispensabile. L'allenatore lotta per Lobotka, Osimhen, Ospina, Koulibaly. Sugli altri lotta meno..."