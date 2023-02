Agostinelli: "Lobotka? Stavo vedendo Real Madrid-Liverpool, non avevano come lui!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? Spalletti ha fatto un lavoro talmente importante sul terreno di gioco che ha ottenuto grandi risultati. Giocare contro il Napoli pesa psicologicamente, le squadre quando lo affrontano sanno che qualcosa dovranno subire: è come se partissero già battute, anche se dovessero trovarsi in superiorità numerica. C’è uno strapotere tecnico che ti fa pensare alla partita successiva dopo a quella col Napoli. Lobotka? Bisogna vedere le vere qualità del giocatore, c’erano già prima e serviva solo che scoppiasse l’alchimia con l’allenatore: stavo facendo Real Madrid-Liverpool di Champions, uno come Lobotka sarebbe servito ad Ancelotti ed uno come Stanislav non ce l’hanno loro ed i Reds”